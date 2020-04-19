محمود مسلم: ما حدث في أزمة كورونا إنجاز مرتبط بوجود السيسي

أجرى الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، مقارنة بين الأوضاع السياسية في مصر ما قبل ثورة 2011 وبالتحديد منذ 2008 وحتى ثورة يناير وبين الفترة التي يتولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي شؤون البلاد، حيث قال "طبعًا أكيد ودي عن قناعة إن السيسي فرق كتير مع الدولة المصرية".

مسلم: أصبح لدينا إحساس بوجود الدولة.. ويوميا لدينا إجراء ينم عن وجود الدولة

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن الفترة من 2008 حتى ثورة يناير 2011 شهدت زخما سياسيا كبيرا، ولكن "كان فيه قلق وبرضه كان فيه سقف حرية عالي، والناس مكنتش عارفة هي رايحة فين"، ولكن الآن الأمر مُختلف فالجميع يشعر أن هناك دولة وتوجد إجراءات يتم إصدارها تقريبًا بشكل يومي، مضيفا، "يوميا لدينا إجراء ينم عن وجود الدولة".

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن هناك إجراءات تحدث يوميًا في مصر سواء صغيرة أو كبيرة، سواء يتفق معها الكثير أو يختلف معها البعض، مؤكدًا أن ما حدث في أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وخطة الدولة لمجابهته ليس إنجاز يوم أو يومين أو سنة، بل هو ناتج إنجازات تتم منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.