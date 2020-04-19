وزير الأوقاف يحسم الجدل: لا اعتكاف ولا تراويح بالمساجد هذا العام

شدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف علي تعليق الأنشطة الجماعية في رمضان، ولا مجال لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف في المساجد هذا العام، كذلك لا مجال لفتح المساجد في رمضان لا للجمع ولا للجماعات ولا للتراويح.

جمعة: إنهاء الخدمة لأي شخص يثبت تبنيه فكرا متطرفا لا مجال لعودته

أوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن إنهاء الخدمة لأي شخص يثبت تبنيه فكرا متطرفا لا مجال لعودته بالوزارة، محذرا من دعوات الجماعة الإرهابية للاجتماع لصلاة الغائب، مشدد علي عدم الاستماع لمروجي الشائعات.

وأكد الوزير أن هناك خط ساخن للإبلاغ عن اَي مخالفات دعوية وغرفة إدارة الأزمات تتابع الموقف، مشيرا إلى أن هناك 50 مليون جنيه للمتضررين من أثار كورونا و6 ملايين جنيه دفعة أولى للأسر الأولى بالرعاية في الشهر الكريم.