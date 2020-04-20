درة ترد على غضب الممرضات بسبب "يوم وليلة": مش مسؤولة عن عرضه في يوتيوب

قالت الفنانة درة، إن مبررات غضب العاملين، وتحديدًا الممرضات، فى المنظومة الطبية تجاه فيلم "يوم وليلة"، له كل التقدير والاحترام.

وأضافت "درة": "الممرضات فوق راسي، ومقدرش أزعلكم، أنا كنت بمثل، مش بعبر عن رأيي، لأن دورهم مهم جدًا من زمان قبل أزمة كورونا، وهم الجيش الأبيض وملائكة الرحمة".

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفيلم جرى تصويره منذ سنتين، كما أنها لم تكتب السيناريو الخاص بالفيلم: "أنا بشخص شخصيات وهي من وحي خيال المؤلف، وهو المؤلف يحيى فكري، والفيلم عُرض منذ أشهر في السينما، ثم جرى تحميله على موقع الإنترنت، لذلك انتبه الناس له في هذا الوقت".

وأردفت أن بعض الأعمال الفنية احتوت على شخصيات جسدت دور أطباء يتاجرون في الأعضاء، وهو ما يسيء لمهنة الطب: "لازم نشيل من دماغنا فكرة التعميم، وكنت طالعة دكتورة حنينة ومثالية ومثقفة في مسلسل لحظات حرجة، وفي المسلسل ده فيه ممرضة وحشة، وممرضة كويسة بترفض إنها تسرق الدواء وإحنا مش مسؤولين عن توقيت نزوله على يوتيوب".