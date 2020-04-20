صندوق تحيا مصر: نستهدف كل الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن القوافل الثلاث التي تم إطلاقها اليوم لدعم العمالة غير المنتظمة لن تكون الأخيرة وهي ليست الأولى فتواجدنا قبل ذلك في الشرقية والإسكندرية والقليوبية وتم النزول لمنشية ناصر، المعتمدية، وضفاف النيل، مؤكداً أن الخير الموجود في صندوق تحيا مصر هو ملك لكل المصريين وهم من وفروه وسنفيد به أهل مصر.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن القوافل هدفها تغطية كل محافظات الجمهورية بما فيها شمال سيناء وأنه منذ بداية تأسيس الصندوق فيما يتعلق بتنمية سيناء سواء بدعم من الشباب من مشروعات التمكين الاقتصادي وهناك الكثير من الشباب حصلوا على سيارات النقل من الصندوق وطوال الوقت القوافل هدفها الوصول لكل المحافظات.

وتابع، أن القوافل تتضمن كراتين المواد الغذائية بها كل احتياجات المعيشة سواء الشاي، الزيت، السكر، الأرز، صلصة، مكرونة، بلح، واللحوم، بالإضافة لـ60 طنا من البطاطس وفرتها مؤسسة خالد عبدالله للأعمال الخيرية، وأنه خلال الفترة المقبلة سيزيد دورهم وأننا يوماً بعد يوم نكسب ثقة الكثير من المواطنين الذين يرغبون في المشاركة في صندوق تحيا مصر وشعارنا "نتشارك هنعدي الأزمة" استفز كل الجهود سواء داخل مصر أو خارجها.