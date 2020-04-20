"خليك في البيت".. 5 ألعاب الكترونية تلعبها مع أصحابك في شم النسيم

بسبب الظروف التي يمر بها العالم، أعلنت رئاسة الوزراء تطبيق مبدأ الحظر الكامل يوم شم النسيم، وحظر يومي الجمعة والسبت، بل وإيقاف المواصلات العامة، إغلاق عدة طرق، وذلك لتحجيم انتشار فيروس كورونا المستجد.

والبقاء في المنزل، خاصة يوم عيد الربيع المعروف بشم النسيم قد يكون مشكلة، خاصة أنه يعتبر مناسبة يلتقي بها الأقارب والأصدقاء للعب,

ويمكن لكسر تلك الحالة، استخدام هاتفك الذكي، للتواصل مع أصدقائك، ولممارسة الألعاب الالكترونية، التي تستعرض "الوطن" بعض تلك الألعاب، وفقًا لموقع التقنية المتخصص في التكنولوجيا "tomsguide"..

لعبة بابجي موبايل "PUBG Mobile"

واحدة من أشهر الألعاب بين المراهقين والشباب، والأكثر انتشارًا، وهي مجانية، ويمكن تحميلها على أجهزة الاندرويد و iOS، وتمكنك من قضاء وقت رائع مع أصدقائك، فهي تسمح بالتواصل مع اللاعبين ، وتكوين مجموعات والاستمتاع بالوقت، وهناك إصدرات "مصغرة" من تلك اللعبة لتناسب الهواتف 2G أو 3G.

لعبة FIFA Soccer

من الألعاب المفضلة للشباب، وهي يمكن أن تتواجد على الكمبيوتر أو الب توب، وحتى الهواتف الذكية سواء أجهزة الاندرويد و iOS، وهي تسمح للاعبين بتكوين فرق والمشاركة في مباراة جماعية، ويمكن لكل لاعب اختيار شخصيته المفضلة من لاعبين كرة القدم.

لعبة Fortnite

تلك اللعبة أيضا مجانية، وهي متوفرة على متاجر أجهزة الاندرويد و iOS، ويمكن حتى تحميلها على جهاز الكمبيوتر العادي، وهي تسمح بتكوين مجموعات واللعب معًا، وهي توفر مميزات متعدة ما بين رسومات جذابة، واللعبة قائمة على فكرة انتهاء العالم بسبب عاصفة عالمية، ويحاول المشاركين على حماية الناجين من البشر ضد كل ما يهدد حياتهم.

لعبة Carrom Pool

هي النسخة الرقمية من لعبة الطاولة الشهيرة، وتتيح المشاركة لـ 4 لاعبين في المرة الواحدة، وهي لها نفس قواعد اللاعبة العادية، وهي متاحة على أجهزة اندرويد و iOS بشكل مجاني، وهي تزيد من معدل ذكاء الفرد.

لعبة Pool Live Tour

ألعاب البلياردو من الألعاب التي تنتشر بين الكثيرين من الشباب، وتعد لعبة Pool Live Tour التي تتيح للأصدقاء لعب تلك المباراة اون لاين، سواء على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة، وهي متاحة بشكل مجاني.