متطوع بكفر الدوار: خطوبة تسببت في إصابة 16 شخصا بـ كورونا وعزل 70

حكى هيثم عبدالعزيز من أهالي قرية بولين كفر الدوار البحيرة، تفاصيل ما حدث في القرية وسبب انتشار فيروس كورونا فيها.

وقال عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه كانت هناك حفلة خطوبة وتعرضت جدة العريس للعدوى من أحد أقاربها في الإسكندرية ونقلت العدوى لـ16 حالة من الحاضرين في القرية.

وأوضح عبدالعزيز أن حفل الخطوبة كان مقتصرا على الأهل والأقارب فقط وأن جميع المصابين تربطهم صلة قرابة.

وكشف عبدالعزيز عن تعرض 6 بيوت في القرية تحتوي على 70 شخصا للعزل الصحي، لافتًا إلى أن عدد الإصابات وصل لـ16 حالة وهناك أنباء عن حالتين جديدتين.

وأشار إلى أنه وعددا من المتطوعين حذروا أهالي القرية من التجمعات ولم يستجيبوا لهم وهاجموهم، مناشدًا المحافظ بإرسال المسؤولين بالمحافظة للانضمام للفرق المتطوعة لتوعية المواطنين.

وحذر عبدالعزيز من تفشي فيروس كورونا في عزبة القاضي تبع مركز سيدي سالم وأنه كان لديهم حالتان أيضًا بسبب حفل خطوبة، مطالبًا بإجراء مسح لأهالي العزبة قبل تفشي الفيروس بينهم.