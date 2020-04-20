منها إعلام الوراثة.. مستندات الاستعلام اللحظي عن أرصدة المتوفى

تحرص السلطات المصرية على تسهيل الإجراءات الروتينية التي قد يمر بها المواطنون، ومنها الاستعلام عن أرصدة شخص متوفى، خاصة في ظل شكاوى الكثيرين عند التعامل مع البنوك.

ويتيح البنك المركزي إمكانية الاستعلام اللحظي عن أرصدة المتوفى بشرط توافر بعض المستندات، التي تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدر الساعة

مستندات الاستعلام اللحظي عن أرصدة المتوفى

من يقوم بتقديم طلب الاستعلام اللحظي عن أرصدة المتوفى يجب أن يكون أحد الورثة الشرعيين أو يملك توكيل رسمي من الورثة للتقدم بطلب الكشف عن الحسابات المصرفية للمتوفى في البنوك، ويجب أن يحضر الآتي..

تقديم صورة ضوئية من إعلام الوراثة مع إحضار الأصل للاطلاع أو توكيل يتضمن الكشف عن حسابات المتوفى.

صورة بطاقة الرقم القومي للمتوفى أو صورة شهادة الوفاة "مميكنة".

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم بالطلب أو صورة جواز السفر بشرط أن يكونا ساري.، مع إحضار الأصل للإطلاع.

إيصال سداد الرسوم المطلوبة في الخزينة.

سيتم تقديم كشف عن حسابات المتوفين لحظيًا، بفضل إتباع التكنولوجيا بدلا من الإجراءات الروتينية.