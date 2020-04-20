محمود مسلم عن أحمد فتحي: أكثر اللاعبين إخلاصا وطمعا في نفس الوقت

تحدث الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، عن أزمة اللاعب أحمد فتحي، عقب تركه النادي الأهلي والتعاقد مع بيراميدز، موضحًا أن الكثير من جماهير الأهلي حزنوا على رحيله من النادي.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أنه يرى أحمد فتحي من أكثر اللاعبين إخلاصًا للأهلي والأكثر طمعًا في الوقت ذاته، مؤكدًا أنه يرفض فكرة التفكير بطريقة أحادية، "مش عشان بحب أحد يبقى أقف في صفة على طول وفي كل شيء".

وأشار رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إلى أن النادي الأحمر أخطأ في تلك الأزمة ولديه أخطاء عديدة خاصة في تجديد اللاعبين ولم يستفد من أزمة اللاعب عبدالله السعيد.