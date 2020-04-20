رغم الحظر.. حرائق بشوارع المحطة الجديدة بالإسماعيلية بسبب "دمية اللمبي"

تعقبت قوات الأمن بالإسماعيلية عددا من الصبية قاموا بإشعال النيران في إطارات سيارات قديمة وأقمشة وأخشاب بالشوارع الجانبية بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لحى أول رغم الحظر والتنبيه عليهم بعدم التواجد في الشوارع بداية من الحظر، وتم إطفاء الحرائق والسيطرة عليها، وخاصة أن المنطقة بها شبكة غاز طبيعي، وتم منع الحرائق لهذا السبب حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين.

وكان اللواء جمال الغزالي، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندي مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من الحماية المدنية والإطفاء بوجود حرائق بمنطقة المحطة الجديدة بسبب قيام عدد من الصبية بإشعال النيران في "دمية اللمبي" في أكثر من مكان وتم إطفاء الحرائق وتعقب الصبية وتفريقهم في الشوارع الجانبية، والتنبيه على المواطنين بعد التواجد في الشوارع خلال فترة الحظر.

وكانت الوحدة المحلية لحي أول ومجلس مدينة الإسماعيلية بالتنسيق مع قوات الأمن بدأت في أعمال رفع إطار السيارات منذ بداية الحظر والتنبيه على المواطنين بعدم الخروج من المنازل خلال فترة الحظر، إلا أن عددا من الصبية اخترقوا الحظر بإشعال النيران في بعض العرائس القماش التي كانت معدة بغرض الاحتفال بشم النسيم وليلة حريق اللمبي وهي الأجواء التى تم منعها هذا العام بسبب كورونا.