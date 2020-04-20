مدير موقع بـ"جبل الجلالة": المشروع سيغير وجه السياحة في الوطن العربي

أعرب المهندس خالد جمال، مدير تنفيذي لإحدى الشركات المنفذة لمشروع جبل الجلالة، عن فخره الشديد للمشاركة في هذا المشروع، مؤكدًا أن الشركة التي يعمل بها كمهندس مسؤولة عن طريق الكورنيش بهضبة الجلالة، وأن طريق الكورنيش سيقام عليه الممشى السياحي وعدد من المطاعم.

وأضاف "جمال"، خلال حواره في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، أنه يتوقع أن المشروع سيغير الوجهة السياحية لمصر والوطن العربي بشكل عام، مشيرًا إلى أنه تقرر إنشاء 14 منتجعا على هضبة الجلالة.

وأشار المدير التنفيذي لإحدى الشركات المنفذة لمشروع جبل الجلالة، إلى أنه قبل ثلاث سنوات من الآن كان الموقع عبارة عن جبال فقط، ولا يوجد به أي مظهر من مظاهر الحياة، مؤكدًا أن الرخام والجرانيت المستخدمين في عمل طريق الكورنيش بهضبة الجلالة مستخرجان من الجبال المحيطة بالمنطقة.

وأكد أن أعمدة الإنارة بالمشروع جميعها تعمل بالطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة.