سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 20-4-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وفق آخر تعاملات قبل اليوم، كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.