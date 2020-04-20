حبس فسخاني في عابدين لحيازته 2.3 طن أسماك مملحة فاسدة

قررت نيابة عابدين حبس صاحب محل لبيع الأسماك المملحة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازته كمية كبيرة من الرنجة والسردين والفسيخ دون بيانات ومجهولة المصدر.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بحيازة مالك محل لتجارة الأسماك المملحة كائن بدائرة قسم شرطة عابدين، كميات من "الأسماك المملحة" المعبأة داخل عبوات دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وضبط المتهم وبحوزته 1.250 طن أسماك ممُلحة، و1.150 طن سردين، و 00 كيلو جرام فسيخ، معبأة داخل عبوات دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، واتخذت الإجراءات القانونية.