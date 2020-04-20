بجائزة 5000 جنيه.. مبادرة تحدي البيت من الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إطلاق مبادرة تحدي البيت، بجائزة مالية قدرها 5000 جنيه، ضمن عدد من المسابقات التي تطلقها الوزارة لمواجهة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، شروط الانضمام لتحدي البيت، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شروط الانضمام لمبادرة تحدي البيت

ـ تصوير مقطع فيديو لأي تمارين رياضية يتم ممارستها في البيت، على أن تقل مدته عن 50 ثانية، ولا تزيد عن 120 ثانية.

ـ يتم تحميل الفيديو على الصفحة الشخصية للمتسابق، وإضافة تاج للصفحة الرئيسية لوزارة الشباب والرياضة.

ـ يجب أن يراعي مقطع الفيديو الآداب العامة للبيت المصري.

ـ يتم التقييم النهائي للمتسابقين بناء على عدد التفاعلات المسجلة على الفيديو، إضافة إلى أداء التمرين بطريقة صحيحة.

ـ التأكد من كتابة هاشتاج #البيت_بداية #التحدي_ابتدى على الفيديو.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها عدد من الوزارات للتغلب على الأزمة الراهنة، في مواجهة خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد، ومبادرات عدد من الوزارات بتوفير أساليب الترفيه من المنزل، لتشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم.