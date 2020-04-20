البابا يقضي شم النسيم في وادي النطرون ويتناول "فسيخ": هو في غيره؟

كعادته كل عام، قضى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عيد شم النسيم في منطقة أديرة وادي النطرون.

والبابا الذي يتواجد منذ نحو أسبوعين في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي، قال في تصريحات نقلتها القنوات الفضائية القبطية، إنّه يتناول "الفسيخ" في يوم شم النسيم، مازحًا: "هو فيه غيره؟ ده بيقولوا الفسيخ بيقضي على كورونا".

وأضاف البابا، أنّ الطعام المملح يؤدي لتوازن المعدة بين فترة الصيام 55 يوما، وفترة الإفطار، وهذا شيء مهم من الناحية الصحية.

وكان البابا دعا الأقباط إلى الاستمرار في البقاء بمنازلهم خلال الاحتفالات، مشيرا إلى أنّ الدول التي استهونت بوباء فيروس كورونا المستجد وصلت إلى مرحلة صعبة.

ومن عادة البابا تواضروس يوم شم النسيم، قضاء هذا اليوم في أحد أديرة وادي النطرون واستقبال أعضاء المجمع المقدس من الأساقفة والمطارنة ورهبان الأديرة والاجتماع معا وتناول وجبة الغداء.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، فترة الخماسين المقدسة، والتي تأتي عقب عيد القيامة مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة، ففيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أنّ هذه الفترة استثنائية.