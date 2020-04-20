السكة الحديد: نقل السلع التموينية والاستراتيجية منتظم رغم الحظر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات على خطوط السكة الحديد اليوم، باستثناء قطارات نقل السلع التموينية والاستراتيجية، مشيرة إلى أنّ أعمال الصيانة بالورش مستمرة دون تأثير بقرار إيقاف القطارات.

وأكدت الهيئة، أنّ عمال النظافة يقومون حاليا بتنظيف المحطات، وتطهيرها وتعقيمها، إضافة إلى تعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

عمال المترو يعقمون القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر لمواجهة كورونا

ولفتت إلى أنّ جميع القطارات يتم تعقيمها حتى تكون جاهزة للعمل غدا في السادسة صباحا، موضحة أنّ سائقي القطارات ونظّار المحطات ومراقبي الحركة والأبراج وفني الصيانة، موجودون في مواقع عملهم لمتابعة صيانة القطارات، وحركة قطارات نقل السلع التموينية والاستراتيجية.

وقال سيد عيسى رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والأمن التابعة لهيئة السكة الحديد، إنّ عمال النظافة التابعين للشركة لم يحصلوا على إجازة شم النسيم لإنهاء أعمال التطهير والتعقيم لعربات القطارات، ومحطات السكك الحديدية الرئيسية والمركزية، لمواجهة كورونا.

ولفت إلى تطهير جميع القطارات لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتوفير الحماية لجموع الركاب، مؤكدا أنّه يتابع تنفيذ أعمال التعقيم والنظافة، لعودة العمل لطبيعته صباح غداً الثلاثاء.

وأضاف عيسى، لـ"الوطن"، أنّ جميع العاملين بالهيئة يرتدون كمامات طبية، أثناء أداء عملهم، للحد من انتشار الفيروس، لافتا إلى تقسيم العاملين لمهمات مختلفة، فمنهم من يعقم ويطهر القطارات، والبعض الآخر ينظف المحطات ومنافذ بيع التذاكر.

وأكد رئيس شركة الخدمات المتكاملة، تنظيف وتطهير المكاتب الإدارية الخاصة بالموظفين، استعدادا لعودة العمل بدءا من صباح الغد.

ومن ناحية أخرى، واصل العاملون بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تطهير مكاتب شبابيك التذاكر بالمحطات، وتعقيم القطارات، وتنظيف وغسيل المحطات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلي تعقيم منافذ بيع التذاكر المتنقلة، وإجراء الصيانات الدورية للقطارات العاملة بالخطوط الثلاثة تزامنا مع تعليق حركة مترو الأنفاق لمدة 24 ساعة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتوقف حركة المواصلات العامة ومنها السكة الحديد ومترو الأنفاق.