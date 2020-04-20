ضبط 5 متهمين بتهمة الاتجار في المخدرات وغسل العملة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 عناصر إجرامية، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسلها بعمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وأوضحت التحريات أن المتهمين اشتروا الأراضي الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 30 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.