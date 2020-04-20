"مفيش احتفالات السنة دي".. الحدائق والشواطئ "بلا زوار" والأهالي "في البيوت"

الشوارع خالية من المارة، الحدائق والمتنزهات بلا زوار، الكورنيش ينتظر رواد لن يصلوا هذا العام، هذا هو الوضع باختصار في محافظات الجمهورية، اليوم الاثنين، الذي يوافق يوم شم النسيم، والذي كان يعتبر فرصة للخروج والتنزه والتجمع بكافة المحافظات، إلا أنه هذا العام يأتي متزامنا مع انتشار فيروس كورونا، ما تبعه عدة إجراءات احترازية من الدولة لمنع تفشي الوباء والحفاظ على صحة المواطنين.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إغلاق كافة الحدائق والمتنزهات والشواطئ على مستوى الجمهورية، وكذلك منع التواجد على كورنيش النيل، فضلا عن وقف جميع وسائل النقل العام خلال هذا اليوم، فضلا عن إغلاق الطرق المؤدية إلى المدن الساحلية، للحد من تحرك وازدحام المواطنين في هذه الفترة، وكذلك غلق كافة المحلات والمتاجر والمولات بشكل كامل مثلما يجري الحال يومي الجمعة والسبت طوال فترة الحظر.

البحيرة

ظهرت شوارع وميادين وحدائق محافظة البحيرة، خالية تماما من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وبالتزامن مع احتفالات شم النسيم، وتبين وعي وحرص المواطنين على البقاء بالمنازل وعدم النزول أو الاحتفال بأي شكل من الأشكال.

وساد الانضباط شوارع المحافظة، وكذا التزام المحلات التي ينطبق عليها قرار الغلق يومي الجمعة والسبت بالغلق على مدار اليوم.

وأشارت محافظة البحيرة، إلى التزام جميع المراكز والمدن بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بغلق جميع المتنزهات والحدائق العامة، ومنع التجمعات نهائياً بالشوارع والكورنيش والشواطىء وإيقاف جميع وسائل النقل العام وكل أتوبيسات الرحلات والمعديات النهرية في شم النسيم للحد من الكثافات.

برج العرب

وفي مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، قام المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز المدينة، بالمرور على كافة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء بالمدينة، بحضور العميد وسام فودة، مندوب مديرية أمن الإسكندرية، وذلك لمتابعة سير الحالة الأمنية بالمدينة، ومتابعة استمرار غلق المسطحات الخضراء والحدائق والاطمئنان على عدم وجود أي تجمعات للمواطنين.

وقال المهندس عصام بدوى: تم إقامة كمائن ثابتة بجوار الحدائق وكذا دوريات متحركة داخل المدينة، وتلاحظ استجابة أهالي المدينة للتوجيهات الإرشادية السابقة بهذا الخصوص، وتم التنبيه على كافة الإدارات المختصة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات الأمنية على مدار اليوم، حتى تنتهي أعياد الربيع دون حدوث مشكلات.

الغربية

شهدت الحدائق والمنتزهات العامة بقرى ومراكز محافظة الغربية خلو كافة الساحات من الأسر والعائلات والتزامهم بتطبيق العزل المنزلي وعدم الجلوس في أماكن التجمعات ومنع التكدسات على مستوى قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور والسنطة وسمنود .

وجاء ذلك، في إطار توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية إلى روساء مجالس المدن والأحياء بتطبيق تعليمات بإغلاق كافة الحدائق والمنتزهات والملاهي العامة، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء حفاظا على أرواح وحياة المواطنين.

في ذات السياق، فرضت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن، حالة من الاستنفار الأمني لردع كافة المخالفين وإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون وإلزام كافة المواطنين بتطبيق قرارات مجلس الوزراء والقضاء على ظاهرة التحرش للشباب والفتيات بكافة الميادين والشوارع العامة.

سفاجا

قادت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، حملة مكبرة بالاشتراك مع قوات قسم شرطة سفاجا على الكمائن الأمنية لمنع دخول الزائرين والسماح بدخول المركبات المسموح بها من قبل رئيس الوزراء لمنع إقبال المواطنين الذي تشهده المدينة كل عام في أعياد الربيع.

وشددت رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، على إغلاق الشواطئ والحدائق العامة على مستوى المدينة وأحيائها ضمن إجراءات منع المواطنين من الاحتفال بشم النسيم والسيطرة على الأكمنة بمنافذ الدخول للمدينة.

ووجهت بالمرور على جميع الشواطئ والحدائق على مدار اليوم، ورفع درجة الاستعداد القصوى لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ.

بني سويف

ساد الهدوء شوارع محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، حيث خلت من المارة وبخاصة كورنيش النيل، الذي تم غلقه، تزامنا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات في أعياد شم النسيم، وذلك تفعيلا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة، والمتنزهات الخاصة بكورنيش النيل، ومواقف السيارات، وأن الهدوء يسود الشارع السويفي مع التزام ملحوظ من المواطنين بقرارات الحكومة.

وأشار محافظ بني سويف إلى غلق طريق الكورنيش من خلال مديرية الأمن ومنع المواصلات العامة بين مراكز المدن، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية مخالفة لذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية، لعدم السماح بأي شكل من الأشكال لأي تجمع من المواطنين تزامنا مع أعياد شم النسيم، وذلك تفعيلا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

بدر

تفقد صباح اليوم، المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، كافة الحدائق والمتنزهات والمناطق الخضراء بالمدينة، للاطمئنان على عدم وجود تجمعات، وقام بتكليف إدارات التنمية والأمن والزراعة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير وقسم شرطة المدينة، باستمرار إغلاق جميع مناطق التجمعات بالمدينة، وذلك لمنع التزاحم بين سكان المدينة والمترددين عليها، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب رئيس الجهاز ، سكان المدينة بالتزام المنازل خلال تلك الفترة لحماية أنفسهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

الإسماعيلية

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن هناك التزاما كبيرا من قبل مواطني المحافظة بالإجرائات التي أقرتها الدولة وعدم النزول على الشواطئ أو الحدائق العامة.

وأضاف "بشارة" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ضيوف المحافظة قد التزموا بعدم المجئ إلى المحافظة: "مفيش حركة من خارج الإسماعيلية إلى الداخل، وأهل الإسماعيلية ملتزمون بالتعليمات، والإسماعيلية فاضية وكل الناس قاعدة في منازلها، وحظرنا بعض المنازل في أرض الجمعيات بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا"، موضحا أن الفترة الحالية هي فرصة جيدة لكافة المواطنين للجلوس في منازلهم والتواصل فيما بينهم.

سوهاج

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استمرار قرار غلق الحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا أمام المواطنين وذلك خلال فترة شم النسيم، تحسبا لعدم خروج المواطنين لقضاء أعياد الربيع لما تمثله التجمعات من خطورة في زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك، خلال جولة محافظ سوهاج التفقدية يرافقه، اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية .

وتفقد المحافظ ومرافقيه الكورنيش الشرقي، والكورنيش الغربي بحي شرق وحي غرب سوهاج، بالإضافة إلى حديقة أخميم بطريق سوهاج أخميم، والتي خلت تماما من المواطنين ومن أي تجمعات أو تنزهات، وشدد المحافظ خلال الجولة بالتنبيه على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ قرارا الغلق كاملا مع استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالشوراع والميادين والحدائق خلال تلك الفترة.

دمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة قامت بإغلاق كافة الشواطئ والمتنزهات، حتى بات غالبية المواطنين داخل منازلهم.

وأضافت "عوض" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المحافظة قد استقبلت عدد كبير من المصيفين بأعداد رهيبة برغم ما تم تداوله عبر مختلف وسائل الإعلام، وتم التأكيد عليهم قبل دخولهم بمنع التجمعات أو الزحام بالمحافظة.

وأكدت أنه بالنسبة لمواطني المحافظة، فقد التزم المواطنين بالتواجد بمنازلهم، حتى باتت الشواطئ خالية تماما من المصيفين.

المنيا

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، كورنيش النيل، بداية من منطقة كدوان جنوبا حتى دماريس شمالا، حيث تابع المحافظ التزام المواطنين بالتعليمات الخاصة بعدم النزول خلال أعياد شم النسيم، وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتعليق كافة الفاعليات التي تتطلب تجمعات من المواطنين، كإجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد المحافظ بالتزام المواطنين واتباعهم للتعليمات، مؤكدا أنها دليل على وعي أهالي المنيا وتقديرهم للظروف الحالية والأزمة التي يمر بها الوطن، داعيا جميع المواطنين بمواصلة التزامهم بالبقاء في المنزل، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصا على سلامتهم وأمنهم.

بورسعيد

أغلقت الأجهزة الأمنية ببورسعيد مداخل ومخارج كورنيش البحر والممشى السياحي، وقامت بوضع مصدات حديدية على كل الطرق المؤدية إلى طريق الكورنيش، ومنعت الأجهزة الأمنية سير السيارات أو الدراجات البخارية في شارع الكورنيش، كما تم إغلاق الممشى السياحي ومنع تواجد أيا من المواطنين، إلى جانب إغلاق الطرق المؤدية إلى الميادين العامة وأهمها ميدان المنشية وميدان الشهداء، لمنع تجمعات المواطنين، في أعياد الربيع وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، بمنع التجمعات فى يوم شم النسيم.

وكانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام خطاب مدير الأمن بالتنسيق مع المحافظة، أعدت خطة إغلاق الكورنيش والحدائق العامة، وتم تطبيقها منذ وقت الحظر الذي بدأ من الساعة الثامنة مساء أمس الأحد، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وتم إخطار المواطنين بعدم توقف السيارات على الكورنيش بداية من الحظر .

كما تقوم الأجهزة الأمنية بعمل دوريات مرورية مستمرة للتأكد من مدى التزام المواطنين، بالتعليمات الصادرة ومنع التجمعات خلال الاحتفال بأعياد الربيع.

كفرالشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، متابعة إجراءات غلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، في إطار خطة الدولة للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة للفيروس، ومنع التجمعات، وذلك بحضور المهندس محمد رجب، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وظهر المحافظ ونائبه ومرافقيهم بـ"الكمامات" كما ظهر بعض رجال الشرطة أيضا مرتدين الماسكات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة للحد من انتشار كورونا، فيما شدد المحافظ على رئيس المدينة، بالمتابعة الميدانية، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار الفيروس، مع التأكد من الغلق التام للمحال التجارية و كافة المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، وإيقاف جميع أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المراكز والمدن، والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل أتوبيسات النقل العام، وكذا إيقاف كامل لكافة وسائل النقل النهري.

وأشاد نور الدين، بإجراءات رجال الشرطة في وضع الحواجز وغلق كافة الطرق المؤدية لتلك الشواطئ والمتنزهات بالتنسيق مع الوحدة المحلية، مع تواجد أمني مكثف بمداخلهم، مهيبًا المواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة المحافظة والشرطة ببقائهم في منازلهم وعدم ارتياد أية أماكن خلال تلك الفترة ومنع التجمعات نهائياً حرصاً علي سلامتهم وصحتهم.

القليوبية

شهدت محافظة القليوبية، التزاما كاملا من المواطنين بعدم الخروج في شم النسيم منذ صباح اليوم، وعدم التواجد في تجمعات، والاحتفال بالربيع في منازلهم وسط الإجراءات الاحترازية التي تفرضها البلاد في ظل ظروف فيروس كورونا.

وخلت الحدائق الشهيرة بالقناطر والتي كانت قبلة الزائرين في عيد الربيع وكورنيش بنها وكافة أنحاء المحافظة من الزوار والتجمعات.

فيما أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، جولة ميدانية لتفقد شوارع المحافظة بكورنيش مدينة بنها وكفر شكر والقناطر الخيرية، لمتابعة التزام المواطنين بعدم التواجد في الحدائق والمتنزهات بمناسبة شم النسيم للتأكد من خلوها من المواطنين.

شمال سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع.

وأعلن المحافظ عقب جولة تفقدية، بمرافقة عدد من المسؤولين، على الحدائق والمتنزهات والشواطىء بمدينة العريش، للتأكد من إغلاقها لمنع التجمعات في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وقال شوشة، إن هناك التزاما كاملا بكافة قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بهذا الشأن، مشددا على ضرورة الإغلاق التام لكافة الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ، إلى جانب غلق مراكز الشباب والأندية الرياضية وعدم السماح بممارسة أي مسابقات رياضية داخلها أو في الشوارع والميادين الرئيسية منعا لأي تجمعات.

الدقهلية

أحكمت الأجهزة الأمنية في الدقهلية، سيطرتها علي الإغلاق الكامل لشارع طريق الكورنيش، تنفيذا لقرار وزير الداخلية، وأخلت شارع الجمهورية والمشاية السفلية بالمنصورة تماما من السيارات، ووفرت مسارات بديلة والتي تستمر حتى صباح الثلاثاء.

وأغلقت شارع المشاية السفلية بمدينة المنصورة، والذي يوازي نهر النيل، ويقع عليه العديد من الحدائق والنوادي، ومنعت تماما حركة مرور المركبات بأنواعها والسيارات وكذا المواطنين جميعهم من دوران خلف المحافظة مارا بشارع الجمهورية ومنزل المشاية السفلية حتى نهايتها أسفل كوبري الجامعة العلوي.

وحولت الإدارة العامة للمرور بعض الاتجاهات بمدينة المنصورة، حيث يتم تحويل القادمين من خلف المحافظة إلى شارع المختلط وتحويل شارع الجمهورية من "الهابي لاند" إلى كوبرى طلخا لمدة يوم واحد فقط، وغلق كافة الاتجاهات والفتحات والمنازل المؤدية للمشاية السفلية بكافة صورها من دوران مدخل الجمهورية إلى "المنازل والمطالع بمناطق" قصر الثقافة، وراندوبلو وفيلا غيث وأبو طوق والمستشفى العام وفندق مارشال ومنطقة الفيلات وكلية الطب والبارون والنساجون الشرقيون، وميدان الكتاب" .

ومنعت نزول المواطنين إلى كافة المنتزهات والحدائق وكورنيش النيل بكافة المراكز والأقسام على مستوى المحافظة، كما تم غلق مدينة جمصة أمام الزائرين ومنع نزول الشواطئ.