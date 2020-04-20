دون جمهور.. حكيم يحيي حفل شم النسيم بأغنيات "الراجل الصح"

يحيي الفنان حكيم حفلا غنائيًا بمناسبة شم النسيم بإحدى الأماكن على ضفاف النيل دون جمهور، احتراما لقرارات الدولة التي اتخذتها بحظر تواجد الجمهور في الأماكن العامة بسبب فيروس كورونا، وتذيعه قناتي "dmc" و"ON" الساعة الثامنة مساءً.

سيكون العمل هو الأول لـ حكيم منذ تفشى وباء فيروس كورونا، حيث التزم حكيم الجلوس في المنزل وإلغاء كل أعماله الفنية والغنائية.

وذكر مصدر لـ"الوطن"، أنه سيقدم خلال الحفل عددًا من أغنيات الجديدة ألبومه الجديد "الراجل الصح"، منها "الراجل الصح، قلبي يا ناس، سيبونا في حالنا، ليلة بمبي، الجارسون، رقصوني، آه بحبه "، إضافة إلى أغنية "رمضان كريم" التي قدمها منذ سنوات كـ تتر للمسلسل الدرامي "رمضان كريم".