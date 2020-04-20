توريد 6035 طن قمح خلال 5 أيام لصوامع الدقهلية

ارتفعت كميات القمح المحلي إنتاج موسم 2020 الموردة إلي صوامع القمح في الدقهلية إلي6035 طن، خلال 5 أيام منذ بدء التوريد في 15 أبريل الجاري حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، فيما توقف التوريد اليوم الاثنين بجميع لجان استلام القمح المحلية بمناسبة شم النسيم.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إنه تم توريد 2443 طن لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، و 3592 طن للشركة المصرية القابضة للصوامع، بإجمالي 6035 طن، مشيرا إلى أن هذه الكميات إجمالي ما تم توريده خلال 5 أيام فقط..

وأضاف صليب لـ " الوطن" أنه بناء علي تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، فيبدأ التخزين في الصوامع فقط، وحال احتياج التوريد في المواقع التخزينية الأخرى ( البناکر - الهناجر - الشون - مراكز التجميع ) يتم العرض عليه وذلك لحين إشعار جديد أخر. وأكد أن الكميات المتوقع توريدها تبلغ 225 ألف طن حسب مديرية الزراعة، من المساحة المزروعة والتي تبلغ 236 ألف و 323 فدان، وإجمالي السعات التخزينية 232 ألف طن، وتوجد سعات تخزينيه احتياطيه عند الحاجة إليها.

وتفقد كل من إبراهيم عبد العزيز، وحاتم قابيل نائبا رئيس مركز بني عبيد، صوامع الغلال بعزبة "12" واستعموا لشرح من مدير الصوامع عن كيفية تخزين القمح من بداية الاستلام وأخذ العينات والتفريغ حتى تخزين الغلال في الخلايا.

وكانت مديرية تموين الدقهلية، بقيادة السيد دايرة وكيل وزارة التموين، قد استعدت للموسم ألجديد وجهزت 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع .