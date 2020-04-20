محافظ أسوان: التزام كامل من المواطنين بقضاء شم النسيم في المنازل

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الهدوء التام يسود الشارع الأسواني ولا توجد أي تجمعات للمواطنين تزامناً مع أعياد شم النسيم، وذلك تفعيلا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ، أن جميع المراكز والمدن تشهد التزاما كاملا من المواطنين بحزمة الإجراءات التي أقرتها الحكومة وأعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن المحافظة قامت الأسبوع الماضى بشكل استباقي بإصدار قرارات استهدفت منع التجمعات والاختلاط والتزاحم، حيث قامت شرطة المسطحات بوقف كامل لكافة الرحلات النيلية سواء كانت شراعية أو بالموتور في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر والتي تعتبر بؤر للتجمعات داخل المركب أو اللنش، بالإضافة إلى مساهمة هذه الرحلات في نقل الأهالي للكافتيريات والمتنزهات والحدائق العامة والجزر النيلية وعلى شواطئ البر الغربي والتى تم غلقها أيضاً.

وأضاف عطية، أنه تنفيذاً للقرارات الحكومية الأخيرة قامت مديرية أمن أسوان بغلق طرق كورنيش النيل بمدن أسوان وكوم أمبو وإدفو مع غلق مواقف السرفيس ووقف وسائل النقل العامة لضمان عدم وجود أي تجمعات، بجانب قيام الوحدات المحلية وشرطة المرافق بغلق المحلات التجارية وغيرها من الأنشطة على غرار يومي الجمعة والسبت، علاوة على غلق المتنزهات والحدائق العامة بجميع المراكز والمدن.