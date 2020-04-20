ضبط مهندس زراعي استولى على 4.5 مليون جنيه من 10 مواطنين بالغربية

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص بتهمة الاستيلاء على 4.5 مليون جنيه من بعض المواطنين في الغربية بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة والمقاولات.

كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تلقى إخطارا من 10 أشخاص بالغربية بقيام أحد الأشخاص بالاشتراك مع آخر، بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وتبين صحة البلاغ، وأن شخصين مهندس زراعي، وصاحب شركة استيراد وتصدير بكفر الزيات في الغربية، استوليا على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة والمقاولات، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغت 4 ملايين و425 ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

وضبط المهندس الزراعي، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني "جارٍ ضبطه"، واتخذت الإجراءات القانونية.