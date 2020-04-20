في شم النسيم.. محافظ القاهرة يشكر المواطنين: الشوارع خالية تماما

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن المحافظة أغلقت كافة منتاطق الكورنيش والتنزهات والمراكب النيلية لمنع وجود ازدحامات من قبل المواطنين في شم النسيم: "الشوارع شبه خالية تماما، وده يدل على وعي المواطنين وتقديرهم للموقف".

وأضاف "عبدالعال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن رجال الشرطة يعملون من أجل المواطن المصري، ولعدم تكوين مجموعات حرصا على عدم تفشي فيروس كورونا بين المواطنين، موضحا أن هناك عدد من العمال ممن يعملون بالمشروعات القومية لم يأخذوا قسطا من الراحة ومستمرون في عملهم لإنجاز المشروعات في مواعيدها المحددة.

وأكد أن كافة الحدائق جرى إغلاقها منذ فترة طويلة على خلفية فيروس كورونا، وطبقا للإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء: "المواطن المصري يقدر المرحلة الحالية، وعلى وعي بمسؤوليته ومشاركته في تلك المرحلة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة".