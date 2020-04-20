ناقد فني: الرهان على الكوميديا الآن صعب.. لكنها تمتلك "جمهور مضمون"

تشتد المنافسة بين عدد من الأعمال الكوميدية، المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، للاستحواذ على أكبر نسبة مشاهدة، منها "رجالة البيت" للفنان أحمد فهمي، وأكرم حسني، و"عمر ودياب"، لنجمي "مسرح مصر" علي ربيع ومصطفى خاطر، و"فلانتينو" للزعيم عادل إمام، و"100 وش" لنيللي كريم، وأسر ياسين.

وقال الناقد الفني أيمن الحكيم، لـ"الوطن" إن المسلسلات الكوميدية في موسم رمضان الحالي، تواجه جمهورًا مختلفًا يعاني من تداعيات فيروس كورونا، الذي أصاب الأغلبية بالاكتئاب، وبالتالي "إضحاك" هذا النوع من المتفرجين يحتاج مجهودًا وأسلوبًا مختلفًا عن فكرة الضحك من أجل الضحك فقط.

وأشار "الحكيم"، إلى أن هناك حالة من خوف والهلع تسيطر على المجتمع بسبب "كورونا"، وبالتالي الرهان على الكوميدي الآن صعبًا، خصوصًا أن نجاح الكوميديا في السابق كان يتوقف على "روقان" الجمهور، الذي يستقبل "الضحك والإفيه" أيًا كان، بعكس هذا التوقيت.

واستكمل: "فكرة أن تجعل المشاهد الذي يسيطر عليه القلق ويضحك ويبتسم، ليست مسألة هينة، وبالتالي المنافسة هذه المرة ليست بين الأعمال الكوميدية وبعضها فقط، ولكن في إطار جميع الأعمال الدرامية".

وفيما يخص مسلسل "رجالة البيت" بطولة أحمد فهمي، وأكرم حسني، قال "الحكيم"، أن هذا الثنائي بينهما "كيميا" والانسجام والتناغم بينهما "حلو"، ولديهما قدرة على تقديم عمل جيد، لاسيما وأن لديهما أفكار متجددة، و"مجتهدين في شغلهم"، ونجاح "فهمي، وأكرم" وفقًا لنوع الكوميديا التي يتم تقديمها من خلال أعمالهم الفنية أمرًا متوقعًا.

وأشار "الحكيم"، إلى أنه برغم من الرهان الصعب على الأعمال الكوميدية في موسم رمضان، وما تواجهه من صعوبة في إضحاك "جمهور الحظر"، إلا أن لديهم جمهورًا من نوع آخر ومضمون لحد ما، وهم فئتي الأطفال و"الأندر إيدج" الذي يهوى "الإفيهات" والمواقف الضاحكة دون النظر إلى القيمة الفنية أو الاعتداد بوجود رسالة هادفة من عدمه.