فاروق فلوكس يرد على طارق الشناوي: تاريخي الفني أقدم منك

شن الفنان فاروق فلوكس، هجومًا حادًا على الناقد الفني طارق الشناوي، بعد اتهامه في مقاله الأخير بأنَّه يزوّر التاريخ، بشأن رفضه الانضمام إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح، قائلًا: "تاريخي أقدم منك.. فأنت كنت رضيعًا عندما كانت الفرقة في بدايتها ورفضي الانضمام لها بسبب انشغالي في الدراسة، حيث كنت أدرس في كلية الهندسة، ولم يكن لديها وقتها فرصة للرسوب".

ووصف "فلوكس" في تصريح لـ"الوطن"، كلمات طارق الشناوي بـ"التافهة" ولا أساس لها من الصحة، مؤكّدًا أنَّه صاحب ترشيح الضيف أحمد للانضمام للفرقة، لاسيما وأنه كان الصديق المُقرب له، إذ تعاونا في أعمال مسرحية كتيرة خلال فترة الدراسة، وعملا على تأسيس فرقة مع ثالثهما الفنان نشأت أباظة.

وأضاف فلوكس: "طارق الشناوي بيكرهني أنا وابني أحمد فلوكس من زمان"، متابعًا بأنه ليس في حاجة إلى تزوير وقائع، وتاريخه الفني أكبر من تلك الأزمات التي وصفها بالمهاترات.