بجائزة مالية 8000 جنيه.. مسابقة "زمن الفن الجميل" من الشباب والرياضة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مسابقة "زمن الفن الجميل"، والتي تدور فكرتها حول رسم مشهد من أفلام زمن الفن الجميل، أبيض وأسود، وإحيائها بالألوان باستخدام برامج الكمبيوتر الحديثة.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية شروط الانضمام للمسابقة، ومجالها، وطريقة التقديم، وقيم الجوائز المالية المقدمة لكل مركز، ونموذج استمارة الاشتراك، وأخر موعد للتقديم، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة.

مجال المسابقة

ـ في مجال الرسم الرقمي digital art

شروط المسابقة

ـ المشاركين: السن من 18 الى 35 عاما.

- ترسل الأعمال (الصور الملونة) بالإضافة إلى الصورة الأصلية المأخوذة من الفيلم، واستمارة المشاركة وصورة البطاقة الشخصية على البريد الإلكتروني الخاص بالمسابقة mosabakat.shabab.reyada@gmail.com.

ـ أن يكون العمل لم يتم عرضه سابقا ولم يشارك بأي مسابقة أخرى ومن حق وزارة الشباب والرياضة التصرف في العمل ولا يحق استرداده.

ـ أن تكون جودة الصور الملونة dpi 300 وامتدادها jpg

ـ أن يكون مساحة الصورة بنسبة 3: 4.

ـ آخر موعد لأرسال الاعمال يوم السبت 30/5/2020، ولن يلتفت لأي اعمال بعد هذا الموعد.

- يراعى كل ما يخالف الآداب العامة أو النظام العام.

قيمة جوائز المسابقة

ـ المركز الأول 8000 جنيه.

ـ المركز الثاني 6500 جنيه.

ـ المركز الثالث 5000 جنيه.

ـ المركز الرابع 3500 جنيه.

ـ المركز الخامس 2000 جنيه.

استمارة الاشتراك في مسابقة زمن الفن الجميل في مجال الرسم الرقمي

وتأتي المسابقة بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها عدد من الوزارات للتعامل مع الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).