خليك في البيت وهنجيب الحديقة عندك.. جولة افتراضية في المتحف الحيواني

نظرا للظروف الراهنة وإغلاق الحدائق والمنتزهات، قدّمت بعض الحدائق جولات بالفيديو، بينها حديقة الحيوان والأسماك، فضلا عن جولة افتراضية داخل المتحف الحيواني، في حديقة الحيوان، ضمن مبادرة "شم النسيم في البيت".

يعد المتحف الحيواني بحديقة الحيوان بالجيزة، من أقدم المتاحف في الشرق الأوسط، أُنشئ في العام 1906، ويضم نماذج من المحنطات النادرة والهياكل العظمية والجلود والجماجم لمعظم الحيوانات والطيور والزواحف البرية.

وتستعرض "الوطن" بالفيديو الجولة الافتراضية داخل المتحف الحيواني، في شم النسيم، وحديقة الأسماك والحيوانات، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

يمكنك الاستمتاع بالجولة الافتراضية للمتحف خلال تواجدك في المنزل

https://my.matterport.com/show/?m=t4bfsRUsXEK&help=2&play=1

وقدمت حديقة الحيوان فيلما تسجيليا مدته 13 دقيقة من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي، ضمن مبادرة شم النسيم في البيت، منعا للتكدس والحد من الاختلاط.

وقدمت حديقة الأسماك أو حديقة الجبلاية بالزمالك، فيلما تسجيليا لها، أنشأها الخديوي إسماعيل عام 1867، وتعد من أفضل الحدائق التي أنشئت في عصر الخديوي في القاهرة، إذ تتكون احديقة من مدخل من فتحتين تشبه فتحة خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، وفي جانب الفتحتين يوجد زعنفتان جانبيتان خلفهما ممرات الحديقة الأربعة.

أما الجبلاية من الداخل فروعي عند تصميها أن تكون على شكل ممرات أو تجاويف داخل شعاب مرجانية تقبع في باطن البحر، فإذا ما نظرت إلى سقف أحد الممرات ستجده وكأنّه واحدا من بين تجاويف أخرى صنعتها الأمواج، وهي تصاميم تعزف ألحانا عند مرور الهواء بها تشبه إلى حد كبير حركة الماء، من خلال حركة الهواء المندفع من المداخل الأربعة متنقلا بين الكهوف.

وتضم الحديقة 49 حوضا للأسماك المتنوعة والنادرة تنعكس عليها أشعة الشمس عبر فتحات علوية مثل الأسماك النيلية والبحرية وأسماك الزينة كما يوجد بها بانوراما لعرض الأسماك المحنطة، ويوجد بها أقسام أخرى تضم أنواعاً من السلاحف والزواحف البحرية التي تعيش في المستنقعات والأنهار .

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة في الوقت الحالي، للحد من انتشار فيروس كورونا، وغلق حديقة الحيوان منعا للتكدس والزحام والحد من الاختلاط.