رأس سدر تستغل خلو الشوارع من المواطنين لتعقيمها

نظمت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، حملة لرش وتعقيم الشوارع والحدائق وطريق الكورنيش، تزامنًا مع خلوها من المواطنين.

وقال المحاسب علي حمادة رئيس المدينة، إن جميع المواطنين التزموا بقرارات المحافظ، وخلت الشوارع والحدائق تمامًا من تواجدهم، ما شجع على الدفع بسيارتين لرش مداخل المدينة وشوارعها والمناطق السكنية والكورنيش والحدائق.

وأكد رئيس المدينة أنه جرى غلق جميع الشواطئ والحدائق، والمتنزهات، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتكثيف الحملات الأمنية بتلك المناطق، لمنع التجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".

وأضاف رئيس المدينة أن الأجهزة الأمنية للشرطة تقوم بتسيير دوريات متحركة علي مدار الساعة، للتعامل مع أي مخالفات من قبل المواطنين.