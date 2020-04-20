مصدر أمني يكشف تهم 16 شابا وفتاة مارسوا الرذيلة في "حفل جماعي"

قالت مصدر أمني إن المتهمين المقبوض عليهم في قضية الجنس الجماعي بالنزهة سيواجهون عدة تهم منها ممارسة الرذيلة وخرق حظر حركة المواطنين داخل نادٍ صحي.

وأكد المصدر الأمني إغلاق النادي بسبب عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وهو غلق المنشآت والنوادي لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالتنسيق مع مباحث القاهرة ألقت القبض على 10 فتيات و6 شباب لاتهامهم ممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمنطقة النزهة.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يمارسون الفحشاء في حفلة "جنس جماعي"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. كانت معلومات وردت لرجال مباحث الآداب بوجود نادٍ صحي في النزهة يستخدم في أعمال المنافية للآداب ويخالف قرار مجلس الوزراء بإغلاق النوادي الصحية في إطار مجابهة وباء كورونا، ويتردد عليه عدد كبير من الشباب، وبإجراء التحريات دلت على صحة المعلومات، وأن القائمين على إدارته يستقطبون الساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة وممارسة الرذيلة جماعيا داخل النادي.