إيسيسكو تنظم اجتماع استدامة الثقافة في ظل كورونا مع حكومات أفريقيا

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بأفريقيا، الخميس 23 أبريل 2020، اجتماعا عن بُعد لمناقشة دور المدن والمنتخبين في استدامة الثقافة خلال أزمة (كوفيد-19)، بمشاركة مجموعة من المنتخبين المحليين لتبادل التجارب الناجحة واستشراف الخطط والاستراتيجيات.

يأتي الاجتماع، الذي يبدأ في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الرباط ويستمر لساعتين، ضمن أنشطة مبادرة "الثقافة عن بُعد"، التي أطلقتها المنظمة، ضمن "بيت الإيسيسكو الرقمي"، بهدف استدامة الحق في الثقافة للجميع، في ظل الحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكدت الإيسيسكو أنّه مع عدم إمكانية تنفيذ الأنشطة الثقافية الحضورية، فالاجتماع يهدف لإشراك جهات الاختصاص في المجال الثقافي من مسؤولين حكوميين ومنتخبين وهيئات المجتمع المدني، لإنجاح المبادرة، التي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع لتحقيق أهدافها.

ويستهدف الاجتماع مشاركة المنتخبين على المستوى المحلي في الدول المعنية، والعاملون في القطاعات والمؤسسات الثقافية، والخبراء والمتخصصون والأطر العاملة في مجال حماية التراث، ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الثقافة والتراث.

ويتناول الاجتماع عددا من المحاور، هي: أهم التحديات الثقافية التي تواجهها المدن خلال جائحة كورونا، الاستفادة من المؤسسات الثقافية الحاضنة في نشر الثقافة عن بعد على المستوى المحلي، الاستفادة من المواقع التراثية، وتثمينها خلال الأزمة.

يرأس الاجتماع نجيب الغياتي مدير الثقافة والاتصال في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والمتحدث الرئيسي الدكتور جان بيير ايلونغ امباسي، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية، وتضم قائمة المتحدثين: أنطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم (فلسطين)، حسين الذوادي رئيس الجمعية العمومية للرابطة الوطنية للمجالس البلدية، ليبيا، محمد صديقي، عمدة مدينة الرباط، المغرب، سعاد عبدالرحيم، شيخة مدينة تونس، زهير بللو، مدير حفظ وترميم التراث الثقافي بوزارة الثقافة الجزائرية، الدكتور عبدالعاطي لحلو، رئيس إيكوموس المغرب.

ويمكن المتابعة والتفاعل مباشرة لأعمال الاجتماع عبر الصفحة الرسمية للإيسيسكو على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: https://www.facebook.com/ICESCO.Ar/، وعبر صفحة فيس بوك الخاصة بمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بأفريقيا: CGLU Afrique.