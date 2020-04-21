حظك اليوم الثلاثاء 21-4-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تأتي توقعات الأبراج اليومية لتحمل التفاؤل والأمل للبعض، كما تجعل البعض الآخر يتخذ حذره من ما يحدث في يومه، وقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، كالتالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من السحر والفتنة للجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تجد اليوم أنك بحاجة للوقت كي تتمكن من اتخاذ قراراتك، فقط اعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم مشوشا وتجد أنك تميل للتكاسل وللانعزال قليلا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

عطارد يقترن بالقمر في منزل المشروعات ويمنحك ذلك القدرة على العطاء وتلفت إليك الانتباه وتثبت أنك جدير بالحب والاحترام.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر داعمان ويعدانك بلقاءات مثمرة مع الأحباب والأصحاب وتبدو مقنعا ومؤثرا في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر معاكس وعليك اليوم أن تكون مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتعلم كيف تتقاسم الحب والاهتمام مع الأحباب أو شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم كروز، ويوافق تاريخ ميلاده 3 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتستطيع اليوم أن تغتنم الفرص وتبدو مستعدا للتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك السعادة والاسترخاء في التواجد مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وقد تتوافر أمامك اليوم إمكانيات للتقدم، ويعدك ذلك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك وعليك أن تتأنى في ردود أفعالك، فالاندفاع ليس في صالحك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتجنب الاشتباكات في محيطك ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك وأن تعترف بأخطائك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أميرة نايف، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على تنظيم جدول أعمالك ويمنحك طاقة ونشاط وتجد سعادتك اليوم في الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

عطارد يقترن بالقمر بمنزلك السادس ويساعدك ذلك على تحقيق توازن بين حياتك العاطفية والاجتماعية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ساموزين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تقوم بنشاط متميز وتتحرر من مخاوف سابقة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية أخاذة وتتملكك اليوم مشاعر عاطفية جميلة فلتحسن توجيهها.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. لا تصر على التمادي في أخطاء يلومك البعض عليها.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تبتعد عن التعالي والعناد وتجنب التحديات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سلمان خان، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم تعرف كيف تبرز مواهبك وقد تنجح في تقريب وجهات النظر بين أطراف مختلفة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالهدوء ويجعلك أكثر تفهما لظروف من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تركز على أهدافك وأن تقاوم التشوش لتحقق ربحا وفوائد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تعطي تركيزا أكبر لما تقول أو تفعل كي لا تقع في أخطاء تحسب ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المخرجة نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.