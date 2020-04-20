صندوق النقد: الدول النامية قد تكون الأكثر تضررا من تداعيات كورونا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم، إن الدول النامية قد تكون الأكثر تضررا من تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأوضحت جورجيفا، في إفادة صحفية عن بعد للإعلام البلغاري: "الدول الأشد تضررا في الوقت الحالي من الجائحة ليست بالضرورة الدول التي ستكون الأكثر تأثرا اقتصاديا. أكثر ما يقلقني هو الدول النامية والناشئة".

وقال صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، إن خمس دول غنية تعهدت بتقديم ما قيمته 11.7 مليار دولار لقروض من الصندوق ومنح للدول الفقيرة، حيث تعهدت اللجنة الاستشارية للصندوق بمراجعة مدى كفاية الموارد اللازمة لمكافحة جائحة كوورنا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت جورجيفا، أن الالتزامات القوية لتعزيز قدرة صندوق الحد من الفقر والنمو جاءت من اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا، وهو ما يمثل حوالي 70% من الزيادة البالغة 17 مليار دولار التي طلبتها، أمس الأول الأربعاء.

وتمت التعهدات من الدول الخمس خلال اجتماع للجنة المالية والنقدية الدولية واللجنة التوجيهية المكونة من 24 عضوا لصندوق الأزمة العالمية التي عقدت عن طريق التداول بالفيديو.