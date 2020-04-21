حظك اليوم الثلاثاء 21-4-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الثور بالعند والغيره الشديدة على المقربين منه، وبالرغم من ذلك إلا أنه يقوم بإتمام المهام المسندة إليه على أكمل وجه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تجد اليوم أنك بحاجة للوقت كي تتمكن من اتخاذ قراراتك، فقط اعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم مشوشا وتجد أنك تميل للتكاسل وللانعزال قليلا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.