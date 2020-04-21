حظك اليوم الثلاثاء 21-4-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الجوزاء بحبه للحرية والتحرر ويؤمن بها، فهي من الأساسيات الضرورية له في الحياة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

عطارد يقترن بالقمر في منزل المشروعات ويمنحك ذلك القدرة على العطاء وتلفت إليك الانتباه وتثبت أنك جدير بالحب والاحترام.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر داعمان ويعدانك بلقاءات مثمرة مع الأحباب والأصحاب وتبدو مقنعا ومؤثرا في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.