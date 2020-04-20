 ولاية بافاريا الألمانية تلزم مواطنيها بارتداء القناع الطبي

أعلنت ولاية بافاريا تطبيق ارتداء القناع الطبي إلزامياً من، اليوم، في المتاجر والحافلات والقطارات في بافاريا فيما اتخذ رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر، مؤخرا خطا مختلفا عن عديد من الولايات الالمانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال سودر، في تصريح، "بغض النظر عن حجم الأعمال التجارية في بافاريا، سيتعين على جميع المتاجر إرتداء واقيات أنف الفم، الأمر نفسه ينطبق على وسائل النقل العام".

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت في وقت سابق، اليوم، إن على ألمانيا توخي الحذر والتحلي بالانضباط في حربها على فيروس كورونا لتفادي حدوث انتكاسة في الأسابيع المقبلة.

وأشارت ميركل للصحفيين، إلى أن بلادها سترى خلال أسبوعين فقط ما إذا كان تخفيف القيود الجزئي، اليوم، على الحياة العامة سيدفع معدل الإصابات للزيادة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.