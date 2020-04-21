حظك اليوم الثلاثاء 21-4-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الميزان بتصرفاته الصائبة والتروي في إصدار الأحكام والقرارات.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتجنب الاشتباكات في محيطك ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك وأن تعترف بأخطائك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أميرة نايف، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.