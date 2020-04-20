رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن عودة البورصة للعمل في 3 مايو المقبل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الإثنين، إن بورصة فلسطين، التي أغلقت الشهر الماضي، ستعود إلى العمل في الثالث من مايو المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأبلغ أشتية في مؤتمر صحفي في "رام الله": "يعاد فتح السوق المالي ابتداء من 3/5/2020، ضمن شروط السلامة العامة"، موضحا أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطوات الحكومة للموازنة بين المتطلبات الاقتصادية والصحية.

وهناك 48 شركة مدرجة بالبورصة بقيمة سوقية إجمالية، نحو 3.8 مليار دولار.

وكانت بورصة فلسطين أوقفت التدوال في 22 مارس الماضي حتى إشعار آخر لحماية العاملين بها ومنع تقلبات السوق في‭‭‭ ‬‬‬ظل تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتقع بورصة فلسطين في الضفة الغربية المحتلة، حيث سجلت السلطات 59 حالة إصابة مؤكدة بالوباء.