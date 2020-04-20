ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في المستشفيات البريطانية إلى 16 ألفا و509

ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في بريطانيا، إلى 449 حالة منذ الساعة الخامسة من مساء أمس الأحد، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة للمرض في المستشفيات البريطانية إلى 16 ألفا و509 أشخاص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

124 ألفا و743 مصابا بكورونا في البلاد

وأشات صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، إلى أنه جرى إجراء تحاليل منذ انتشار المرض حتى الآن لعدد 386 ألفا و44 شخصا، من بينهم 124 ألفا و743 مصابا.

وسجلت السلطات البريطانية خلال آخر 24 ساعة 596 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في مستشفيات المملكة المتحدة ما يمثل انخفاضا ملموسا مقارنة مع معدلات الأيام السابقة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، أمس الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن حصيلة ضحايا الوباء في مستشفيات البلاد بلغت 16 ألفا و60 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية بـ5 آلاف و850 حالة جديدة إلى 120 ألفا و67 إصابة.

ومثلت أرقام أمس الأحد، أدنى حصيلة وفيات يومية بسبب الوباء في المملكة المتحدة منذ السادس من أبريل، غير أن عدد الضحايا الحقيقي قد يكون أكبر لكونه يضم حالات وفاة خارج المستشفيات.