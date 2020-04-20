عوض تاج الدين: منحنى الإصابات بكورونا في حدود المتوقع حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن اللجنة العلمية المشكلة من قبل وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي بدأت تجارب استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا، ومناقشة كافة المقترحات الجديدة من قبل أعضاء اللجنة.

وتابع "تاج الدين" في تصريحات خاصة "الوطن" أن الدولة تتعامل بجدية في ملف كورونا وعلاجه، لافتا إلى أن بروتوكول العلاج المستخدم ليس واحد فكل حالة لها علاج يتناسب مع الطبيعة العمرية وغيرها فهناك عدة بروتوكولات متبعة وتعد البروتوكولات التي تتبعها مصر من أفضل البروتوكولات على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه يجري اختبار عقار "أفيجان" الياباني كتجربة لعلاج المصابين بالفيروس، لافتا إلى أن منحنى عدد الإصابات بكورونا في مصر مازال في الحدود التي توقعناها، ويجب على المواطنين الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالحماية من الإصابة بفيروس كورونا وإلا ستزيد الأعداد خلال الفترة المقبلة.

ووجه مستشار الرئيس رسالة للمواطنين وهي ضرورة التكاتف مع قضية كورونا والتعامل معها بوعي لأنها تمس كل مواطن والوعي يقلل من فرص انتشار العدوى.