القائمة الكاملة لضيوف "شيخ الحارة" في رمضان

تستعد قناة "القاهرة والناس"، لعرض مجموعة من الحلقات القوية والساخنة، خلال شهر رمضان، من برنامج "شيخ الحارة"، مع إيناس الدغيدي، والذي تواصل مسيرة البرنامج الناجحة على مدار السنوات الماضية.

إيناس الدغيدي تكشف بأسئلتها للنجوم ومن خلال "شيخ الحارة" عن العديد من أسرار النجوم والتي لم يكتشف عنها، وتواجههم، بكواليس لم يجرى الإعلان عنها من قبل، وكذلك القضايا الساخنة التي أثارت الجدل على مدار السنوات الماضية.

وتستضيف الدغيدي خلال حلقات شهر رمضان، مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبدالباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش.

كما تستضيف، تامر هجرس، وإنجي على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وحارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، وغيرهم من النجوم.