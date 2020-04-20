الأرصاد: موجة حارة لمدة 48 ساعة فقط.. والقاهرة "32 درجة"

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد، بداية من الثلاثاء ولمدة 48 ساعة.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن الطقس فى عمومه معتدل على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، كما توجد الشبورة المائية على الطرق وتتلاشى مع بداية أشعة الشمس فى الظهور، وتابع: «بداية من اليوم تتعرض البلاد لموجة حارة، حيث ترتفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات، حيث تسجل على القاهرة 32.

وأضاف أن الموجة الحارة نتيجة وجود منخفض جوى فى الصحراء الغربية يجلب رياحاً جنوبية غربية قادمة من شرق ليبيا والصحراء الغربية، لافتاً إلى أن الرياح ليست محملة بالرمال والأتربة، ولكن ستوجد شوائب عالقة فى الجو غير مؤثرة على مستوى الرؤية.

وأشار إلى أن الرياح المحملة بالرمال والأتربة ستكون محصورة فى أقصى المناطق الغربية، ونشاط الرياح وقلة نسب الرطوبة يساعدان على عدم الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. وحذر «شاهين» المواطنين من تخفيف الملابس بشكل كبير خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن تخفيف الملابس لا بد أن يكون بشكل تدريجى لتفادى الإصابة بنزلات البرد نتيجة تغير حالة الطقس التى يتعرض لها الجسم بشكل مفاجئ.