صابرين تكشف تفاصيل دورها في مسلسل "ليالينا 80"

علقت الفنانة صابرين، على بعض من تنمروا عليهم بأنهم يحثوا المواطنين على الالتزام بالمكوث في المنزل وهم يخرجون للتصوير، مؤكدة أنها التزمت بالحجر المنزلي مدة 14 يوم ونظرا للمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقها وأنه في حالة عدم نزولنا للعمل سيوجد المزيد من المواطنين سيجلسون في منازلهم، بغض النظر على أنه برأي الفنان من الممكن أن يوقف سير عمل كبير.

وأضافت صابرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميات مني عبدالغني، مفيدة شيحة، وسهير جودة، في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على فضائية Cbc، أن هذا الوقت يتطلب ضمير قوي ويجب الحفاظ على أسرتها لأنها تنزل التصوير ومن الممكن تنقل من خلال التصوير عدوى لأبنائها وأسرتها، وأنها لا تضحي بنفسها فقط بل عائلتها.

وقدمت التحية لكل منظومة عمل مسلسلات رمضان والإعلام والفن والتقدير على محاولتهم بقدر الإمكان الاجتهاد حتى يقدموا عمل جيد للمواطنين، وقدمت الشكر للجهة الإنتاجية سينرجي على عملها ما يشبه المستشفى وقائية في أماكن التصوير لحمايتهم والتطهير والتعقيم طوال الوقت.

وتحدثت عن دورها في مسلسل ليالينا 80 أنها تمثل دور زوجة شهيد في المسلسل تعمل على تربية أبنائها، وأن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى وأنه كلما كانت الأسرة متكاتفة ومترابطة قادرين على حل مشاكلهم كلما ساد الحب والقدرة على تخطي الصعاب.