"احذروا التدخين".. نصائح من منظمة الصحة العالمية للمواطنين في رمضان

نصح الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، المواطنين في شهر رمضان الكريم باتباع نمط صحي سليم من أجل تقوية المناعة، حيث يجب على المواطنين في هذا الشهر الالتزام بنظام غذائي يقوي المناعة مع ممارسة التمارين الرياضية، وأن لا يكون جسد الإنسان في وضع خمول وكسل.

وحذر "جبور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، من التدخين، حيث قال "التدخين.. التدخين.. التدخين.. احذروا"، وكررها مرات عديدة، مؤكدًا أنه يجب منع التدخين حتى في نطاق الأسرة، وكذلك منع الشيشة من أجل الحفاظ على مناعة قوية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وشدد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، على الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية والبعد عن كافة الأخبار والمعلومات التي تجعل الإنسان يعيش حياة محبطة عن فيروس كورونا، "لازم المعنويات تكون عالية جدا".