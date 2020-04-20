رامي إمام: أغلب الوجوه الشابه التي تشارك الزعيم من اختياري

قال المخرج رامي إمام، إن أغلب الوجوه الشابه التي تشارك والده الفنان عادل إمام في أعماله تكون من ترشيحه هو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" الذي تقمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "العربية الحدث": "الفنان الكبير عادل إمام منذ عملي معه في بداية حياتي يكون له تدخلات بحكم موقعه كفنان كبير في العمل، وبنتناقش ونتكلم كتير ولما نخلص خناقة على الورق واستلم الموضوع بتولاه كاملاً".

وتابع: "كل تشريحات الوجوه الشبابية التي شاركت الفنان الكبير عادل إمام في السنوات الأخيرة في أعماله جميعها من ترشيحي، وفي بعض الأحيان بيتدخل بترشيح شخص أو أكثر لكن بنسبة 85% جميع ترشيحات الوجوه المشاركة هي اختصاصي خاصة في السنوات الأخيرة لحرصي الدائم على ضخ دماء جديدة في الأعمال".