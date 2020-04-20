مصرع عامل بناء سقط من سقالة في المنيا

لقي عامل بناء مصرعه، إثر إصابته بنزيف بالمخ وهبوط حاد في الدورة الدموية، بعد سقوطه من أعلى سقالة بعقار فى المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن بالمنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من المستشفى العام بوصول جثة "أحمد. م. ي م"، 32 عامًا، عامل بناء، ادعاء سقوط من علو.

وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد عبدالرحمن شعبان رئيس مباحث المركز، تبين أنه أثناء عمل المذكور ببرج سكني تحت الإنشاء ووقوفه علي السقالة، انزلقت قدماه، ما أدى إلى سقوطه من أعلى السقالة وحدثت وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة سقوط من علو، أدى إلى حدوث نزيف بالمخ، وهبوط حاد في الدورة الدموية نتج عنها الوفاة، ولا توجد شبهه جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 3354 إداري مركز المنيا، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.