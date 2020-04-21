نقيب الأطباء لأعضاء النقابة: مستمرون في مساندتكم بمهمتكم القومية

قدم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، التهنئة بالأعياد، إلى جموع الأطباء فى مصر، عيد القيامة المجيد وشم النسيم وبقدوم شهر رمضان المعظم، قائلا: "أتقدم إلى جموع الأطباء في مصر بالتهنئة بالأعياد..عيد القيامة المجيد وشم النسيم وبقدوم شهر رمضان المعظم.. أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات".

وأضاف خيري في تهنئته: "كل التحية والتقدير والشكر للمجاهدين من أطباءنا المرابطين على جبهة المواجهة مع الوباء اللعين فى ظل الظروف والإمكانيات المتاحة.. والكل يؤدي واجبه على الوجه الأكمل دونما تقصير أو تخاذل في مهمتهم القومية".

وأكد أن النقابة تحاول جاهدة تقديم الدعم والمساندة في كافة المشكلات والعقبات التي تواجه الأطباء بالتواصل مع كافة الجهات والمسئولين على كافة المستويات.

وتابع: "ستظل داعمة ومعضدة لكل مطالبكم، سواء الخاصة ببيئة العمل نفسها أو بحقوقكم المادية.. ندعو الله السلامة لكم ولبلدنا مصر".