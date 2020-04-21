مطار مرسى علم يستعد لاستقبال طائرة المصريين العالقيين في لبنان

يستعد مطار مرسي علم الدولي اليوم الثلاثاء، لاستقبال طائرة المصريين العالقيين في لبنان وعلى متنها 120 راكب مصري، ومن المقرر وصولها للمطار في الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك عبر خطوط مصر للطيران.

وأعلنت أجهزة البحر الأحمر استعدادها لاستقبال المصريين العالقين العائدين من بيروت ومن المقرر نقلهم عبر أتوبيسات سياحية مخصصة لهم إلى أحد الفنادق السياحية بمرسى علم لإقامتهم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.

واستعد فريق طبى من الحجر الصحى برئاسة الدكتور إسماعيل خلف مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر لتوقيع الكشف الطبي على الركاب المصريين العالقين وطاقم الطائرة العائدين عبر مطار بيروت وإجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا.

وخصصت صحة البحر الأحمر فريق طبى مجهز مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفندق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.

وأكدت المصادر إقلاع طائرة المصريين العالقيين في لبنان، على متن الخطوط الجوية لشركة مصر الطيران، من مطار بيروت، في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، وعلى متنها أكثر حوالي راكب مصري.