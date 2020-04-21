محافظ الإسكندرية: المواطنون التزموا بنسبة 100% في شم النسيم

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن أهالي الإسكندرية قدموا نموذجا رائعا من الالتزام خلال شم النسيم في ظل الظروف الحالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة": "فيه التزام كامل بشكل غير عادي، والناس التزموا بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي بتقول عليها الدولة ووزارة الصحة".

وتابع: "الإسكندرية وشعبها كانوا مثال يحتذى به سواء على الشواطئ أو الأسواق، والتزموا بكل الإجراءات الاحترازية التي تمت من إغلاق للشواطئ الباركينج والحدائق الصغيرة التي بوسط الميادين".

واستطرد: "نبهنا إمبارح إنه هيبقى فيه إجراءات مشددة ضد أي مخالف، ولم نرصد اليوم أي مخالف في أي مكان سواء الكورنيش أو الشواطئ أو الأسواق أو المتنزهات، ومرينا على الأسواق وأكثر من منطقة بالمحافظة وكان الالتزام بنسبة 100%".

وأكد: "الإجراءات دي كلها لمصلحة الناس وأسرهم وأولادهم ومكناش حابين نزعلهم ويقضوا شم النسيم في البيت بس صحتهم أهم".