محمد عبده: من يفتي من أهل العلم بتحريم الغناء لهم أغراض وأهداف خاصة

قال الفنان السعودي محمد عبده، إنه تعامل في بداية مشواره الفني بطريقة حذرة وحرجة في ذات الوقت، نظرا لطبيعة بلده الاجتماعية، موضحا أن أهل العلم "المعتبرين" كانوا مع توجيه الغناء في طريقه الصحيح، ولكن منذ الستينيات حرّم البعض الغناء على الإطلاق، بينما العلماء "المعتبرين" كانوا يقولون بأن الغناء الماجن هو الحرام، وهذا صحيح وأنا أتفق مع هذا الرأي.

وأضاف "عبده"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن هناك أهل علم لهم أهداف وأغراض أخرى خاصة بهم، ولذلك كانوا يفتون بتحريم الغناء على الإطلاق.

من ناحية أخرى، أكد الفنان السعودي، أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ستمر بخير كما مرت العديد من الأزمات في وقت سابق، "علينا أن نعلم أننا اليوم نعيش في وعى صحى أفضل من الماضي ،وأنا دائما أقول لابد أن نفلسف الأمور، الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وستمر الأزمة بخير".