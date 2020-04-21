نجل محمد عبده: والدي وقف في طريقي للغناء.. والفنان: يكمل تعليمه الأول

أعرب الفنان السعودي محمد عبده، عن اعتزازه بالحفلات التي شارك بها في مصر خلال عدة مناسبات، فضلا عن أنه يّكن كل التقدير والاحترام لعدد كبير من الفنانين المصريين أمثال كوكب الشرق أم كلثوم والذي وصفها بـ"نبراس" لكل فنان يُغني شرقي وعربي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفنان يُعد إنسان في المقام الأول ولديه أزمات وأيام جميلة.

وشارك عبدالرحمن نجل محمد عبده، ابيه خلال حواره في برنامج التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي أمس، على شاشة "التليفزيون المصري"، وقال إنه متلهف إلى الغناء والشهرة، في بداية حياته ولكن والده أقنعه بالابتعاد عن الفن حتى يحصل تعليمه.

وأضاف عبدالرحمن :"التفت إلى أشياء أهم في عمرى الآن، بحكم أني أكبر العائلة فعلي مسؤوليات تجاه أعمالنا، والدي مٌصر على استكمال تعليمي، قال لي أنا أجبلك سواق وحارس وأعطي لك أموال، بس خد الشهادة واللي عاوز تعمله أعمله وأنا اقتنعت بهذا الأمر فعلا".

فيما علق الفنان السعودي، على تلك الواقعة، مؤكدا أنه يقمع عبدالرحمن في طريقة للفن ولكن اشترط عليه استكمال مرحلة تعليمه، كونه يرى أن العلم مهم وضروري للغاية في حياة البشر، أما الفن فموجود في كل شيء، حتى رجال الدين أن لم يكن لديهم طرح فني لن يلتفت لهم أحد.