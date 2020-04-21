إليسا: مؤمنة بنظرية المؤامرة.. كورونا صُمم لشيء معين وسيزول قريبا

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، التحية والشكر للأطقم الطبية في مكان بالعالم لوقوفهم في الصفوف الأمامية ومقاتلتهم ومجابهتهم فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، من أجل حماية أرواح المواطنين، مناشدة المواطنين بالتخفيف على الجيش الأبيض من خلال الالتزام بكافة الإجراءات الوقاية والاحترازية والمكوث في المنازل، لتخفيف عليهم وأن لا نكون عوامل ضغط عليهم.

وأكدت إليسا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنها مؤمنة بنظيرة المؤامرة وراء فيروس كورونا المستجد، وهذه وجهة نظرها الشخصية، "أنا متأكدة أن هذا الفيروس اتعمل لشيء معين والدواء الخاص به سيعلن عنه قريبا"، على حد قولها.

وأضافت أنه مستبشرة خيرا بقدوم شهر رمضان الكريم، "رمضان كريم وإن شاء نشوف فيه أيام أحلى ومرحلة أفضل مما نعيش فيه الآن".